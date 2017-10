Na vijf eeuwen gaat het goed mis in Harderwijk

videoOp de Strandboulevard in Harderwijk wordt temidden van het graafgeweld voor de nieuwe havens rustig gewerkt aan de restauratie van de restanten van een vijf eeuwen oud bastion. Maar er is iets goed fout gegaan.

Waar is het stuk muur gebleven? Hoe kan het zo zijn dat niemand er iets van schijnt te weten? Oudheidkundige vereniging Herderewich maakt zich er druk om, de regioarcheoloog, politieke partijen en ambtenaren en hoofdaannemer Boskalis. Hoe kan een bijna vijf eeuwen geleden gemetselde muur in een paar weken tijd als sneeuw voor de zon zomaar verdwijnen?

Waar gaat het eigenlijk om?

Zoals verwacht werden bij de graafwerkzaamheden voor de nieuwe havens aan de boulevard in november 2014 onder de bestrating restanten gevonden van oude vestingwerken. De opzet was om het zoveel als mogelijk te behouden en zelfs te restaureren. Maar begin september van dit jaar konden regioarcheoloog Maarten Wislepwey een stuk muur van 4,5 bij 2 meter niet meer terugvinden. Het is er niet meer.

Steen voor steen wordt de bastionvoet weer opgemetseld. In het midden is een stuk weggebroken om de gele buis er doorheen te kunnen leggen.

Wat is er zo historisch aan die muur?

Het muurwerk maakt deel uit van de voet van een geschutstoren van de verdedigingswerken die hier, op de hoek van de huidige boulevard en de Havendam, in opdracht van de Hertog van Gelre in 1519 werden gebouwd. Keizer Karel de Vijfde gaf rond 1550 opdracht het bouwwerk te vergroten. In de loop der jaren werd een groot deel verwoest en gesloopt. De torenvoet die in 2014 werd gevonden mat twaalf bij negen meter en de onderzijde lag op drie meter onder het maaiveld. Hier klotste de Zuiderzee tegenaan.

Is het zo erg dat een stukje weg is van een muur die altijd al onder de grond zat?

Ach, er is nog een groot stuk van de bastionvoet over dat kan worden gerestaureerd en opgemetseld. Maar er waren op aandringen van de regioarcheoloog en Herderewich wel duidelijke afspraken gemaakt over het behoud van de bastionvoet. In tekeningen van de opbouw die straks zichtbaar blijft is het muurdeel ook opgenomen. In reactie op vragen van CDA en D66 schrijft het college van burgemeester en wethouders 'zeer teleurgesteld' te zijn dat het stuk muur is verdwenen.

Links heeft het verdwenen stuk muur van 4,5 bij 2 meter gestaan, dwars op de muur waaraan nu wordt gewerkt.

Wie heeft het weggehaald? Wat is er gebeurd?

Dat is de hamvraag. Ergens tussen maart 2016 en vorige maand moet iemand flink z'n best hebben gedaan. Een massief stuk muur van 4,5 bij 2 meter en tachtig centimeter dik tik je niet per ongeluk zomaar weg. Ergens moet een berg eeuwenoude stenen liggen. CDA en D66 hebben het college gevraagd onderzoek te doen. Opmerkelijk antwoord: 'Als niemand zich het voorval kan en wil herinneren (...)' heeft een onderzoek weinig zin. Gevraagd naar een toelichting laat wethouder Pieter Teeninga weten dat de gemeente 'niet kan uitsluiten dat iemand niet kenbaar wil maken dat hij of zij degene was die het muurwerk per ongeluk heeft verwijderd'. En zo is. Er is iemand die zijn of haar mond dicht houdt.

Hoe gaat het nu verder?

De restauratie en de geplande opbouw kunnen gewoon doorgaan, stelt de gemeente. Het verdwenen muurwerk zou toch al ondergronds blijven. Bij Herderewich blijven ze nog wel even verontwaardigd. En iedereen let goed op bij de volgende historische vondst.

Zeeslag, ijs en kanonskogels hebben gaten geslagen in de oude stadsmuur.