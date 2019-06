Na vijftien jaar eindelijk een man die prins in het Zwanenmeer kan dansen

De balletschool van Bernice Zwijnenburg, met een vestiging in Ermelo en Nunspeet, moet hard knokken om een plaats te behouden in wat dankzij de televisieprogramma’s populair is geworden: dansen in alle soorten en maten. Streetdance, moderne dans, de varianten vliegen om je oren. Jiri Vos is er niet gevoelig voor. Zijn hart ligt bij het klassieke ballet.