Naast vogelgriep nekte ook schimmelinfectie zwanen Harderwijk

Op verzoek van de dierenambulance Ermelo-Harderwijk onderzocht de dienst een van de zwanen die ogenschijnlijk aan iets anders overleden was dan de vogelgriep. 'De knobbelzwaan was een onvolwassen, mannelijk dier. Het onderzoek wees uit dat de knobbelzwaan een hevige ontsteking had van de luchtpijp, de luchtwegen en de luchtzakken, en hierdoor was doodgegaan. De ontsteking werd veroorzaakt door de schimmel Aspergillus fumigatus', schrijft de dienst over het onderzoek.

Vreemde houding

Woordvoerder Margriet Montizaan van Dutch Wildlife Health Centre weet niet hoeveel zwanen gestorven zijn door de vogelgriep en hoeveel door deze schimmel. ,,Dat houden we niet bij. Wij onderzoeken 350 tot 400 dode dieren per jaar en dat doen we als er opeens opvallend meer dieren op een bepaalde plek of van een soort doodgaan of dat ze gevonden worden in een vreemde houding.''

Gevaar voor mens?