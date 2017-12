Nationaal Sinterklaasmuseum opent in Harderwijk

In Harderwijk komt het Nationaal Sinterklaasmuseum. Volgend jaar al opent een pop-upvariant de deuren op 1 oktober nabij molen De Hoop aan de Havendijk. Op termijn moet er een museumpand komen dat het hele jaar is geopend.

In het museum draait het om het ,,verbindende feest dat Sinterklaas is", zegt voorzitter Marten Foppen van de Stichting Nationaal Sinterklaas Museum. Hij maakte het nieuws maandag bekend, samen met Sint Nicolaas, in het Pietenhuis aan het Klooster.

Volgens Dim van Rhee, een van de initiatiefnemers, heeft Sinterklaas 'de beste herinneringen aan de landelijke intocht in Harderwijk'. Dat was in 2010.

Kansen

In het bestuur van de stichting die in december vorig jaar is opgericht, zit naast voorzitter Foppen, oud-directeur van het Dolfinarium en het Spoorwegmuseum, Bert Kaasschieter (secretaris) en Aalt Boonen (penningmeester). De drie zeggen inmiddels contacten te hebben met bedrijven, waaronder de Pepernotenfabriek Van Delft, maar ook met de gemeente.

In het museum komt alles aan bod, aldus Foppen. Van de bisschop van Myra in de derde eeuw na Christus, tot de huidige pietendiscussie en alles daartussenin. ,,We zoeken de discussie over de kleur van de pieten niet op, maar we mijden die ook niet'', zegt Foppen daarover. Ook is er aandacht voor het sinterklaasfeest in andere landen. Er zijn naast dingen te zien, ook dingen te doen, bijvoorbeeld in combinatie met het bakkerijmuseum bij de molen, dat binnenkort open gaat.