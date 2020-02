Natte voeten in overstroomd Crescentpark Harderwijk

videoWandelaars, hardlopers en hondenbezitters doen maar beter stevige laarzen aan als ze een rondje willen maken door het Crescentpark in Harderwijk. Door de vele regen staat er zoveel water dat het centrale eiland bijna onbereikbaar is geworden.

Het wandelpad vanaf de kant van de Botterbrug over de A28 loopt dood in het water en de houten hangbrug eindigt in het luchtledige. Van de avontuurlijke stapstenen, ruim tien enorme keien om aan de overkant te komen, liggen er twee, drie onder water zodat het eiland ook via deze route niet te bereiken is. Dat lukt - nog net - iets verderop wel bij de vaste houten brug, zo’n 10 centimeter boven het wateroppervlak.

Volledig scherm Langeafstandswandelaars op het Zuiderzeepad (de roodwitte sticker op de lantaarnpaal) moeten hier een omweg zoeken; of sokken en schoenen uit... © Teake Dijkstra

Overstroming mag het niet heten. Het park bij woonwijk Drielanden in de bocht van de A28 is namelijk juist bedoeld om bij hevige regenval het water dat van de Veluwe afstroomt, op te vangen. De zogenoemde ‘waterberging’ is nodig om te zorgen dat de woningen in de nieuwbouwwijk droge voeten houden.

Hiervoor is het bedoeld

‘Mooi om het gebied nu ook deels onder water te zien staan’, stelt Erik Hamelink, gemeentelijk projectleider van het vorig jaar geopende speel- en doepark per mail in reactie op vragen van de Stentor. Het doet precies waarvoor het is bedoeld. Juist voor dit soort weer is het park op deze manier ontworpen en aangelegd.

Het wandelpad was al vaker deels onder water verdwenen en de hangbrug was soms alleen bereikbaar door soppend gras, maar dan was de route via de stapstenen nog wel te doen. Nu is het nog een tandje erger.

Volledig scherm In de route via de stapstenen liggen een paar stenen zo laag dat ze onder water zijn verdwenen. © Teake Dijkstra

‘Dat laat ook meteen zien wat de huidige klimaatverandering en de hevige regenval doet’, stelt Hamelink. Wat dat betreft verwacht hij overigens nog wel meer nattigheid. ‘De regenval van de afgelopen weken is wel fors geweest maar het is nog niets in vergelijking met toekomstige klimaatbuien. Wij kunnen natuurlijk niet in een glazen bol kijken wanneer en hoeveel regen er zal vallen.’

Maar hij weet al wel dat bij echt extreme buien het hele park tot de A28 onder water kan komen te staan, waarbij alleen het eiland nog droog staat.

Volledig scherm Wie het aandurft kan nog wel met droge voeten met de kabelbaan over de brede vijver naar de overkant. © Govert van der Boom

Het is wel de bedoeling dat gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe grip houden op de situatie, zodat de toegangsroutes ook bij normale hevige regen nog redelijk begaanbaar blijven. Half maart wordt een beweegbare stuw geplaatst bij de overgang van de Crescentplas naar de Beek van de Hoge Geest, die het water afvoert naar het randmeer Wolderwijd.

Verderop in het park zijn overigens nog een paar avontuurlijke oversteekmogelijkheden zoals een kabelbaantje, een trekpontje en een enkel touw.