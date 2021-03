Natuurclubs starten petitie tegen wind- en zonneparken op de Noord Veluwe

De natuurclubs zijn tegen de komst van hoge windmolens op de Noord Veluwe, omdat die volgens heb schadelijk zijn voor roofvogels en voor weidevogels. Jaap Schröder van Valouwe Natuur: ,,De zeearend, visarend, bruine kiekendief en de wespendief lopen gevaar door de windturbines, maar ook weidevogels zoals de kievit, tureluur, grutto en scholekster worden het slachtoffer van de molens. In 2018 en in 2008 zijn in Flevoland zeearenden gedood door windturbines en recent nog is een in Nederland geringde zeearend gedood door een windmolen in Duitsland, de vogel is in stukken gehakt.’’