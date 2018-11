Natuurgroep Veluwe krijgt internationale award

De afgelopen decennia hebben de Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV NW-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe zich gemanifesteerd als een luis in de pels van overheden en bedrijven. Hun halsstarrige houding is woensdagavond ‘beloond’ met een internationale award. ,,Uiteindelijk hebben we niet veel meer gedaan dan de autoriteiten herinneren aan de wetgeving”, zegt voorzitter Jaap Schröder.

Ze zijn verrast. Maar de Nature’s Heroes, een award van de wereldwijde koepel van vogelbeschermingsorganisaties genaamd BirdLife International, is meer dan welkom. De gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV NW-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hebben het certificaat gisteravond in ontvangst genomen. ,,Wie hem meeneemt? We zullen er wel om gaan vechten”, grapt voorzitter Jaap Schröder. ,,Ik me er nog niks bij voorstellen.”

Overtuigen

De gezamenlijke vereniging, bestaande uit enkele honderden leden, is al zo’n 25 jaar actief op de Veluwe. ,,Uiteindelijk hebben we niet veel meer gedaan dan de autoriteiten herinneren aan de wetgeving, we willen mensen aan de wet houden. Dat doen we door te volharden, mensen te overtuigen en soms naar de Raad van State te stappen. Dat doen we niet om mensen of organisaties dwars te zitten, maar we vinden dat iedereen zich aan de regels moet houden. Zeker de autoriteit die de wet heeft bedacht.”

De club houdt zich vooral bezig met leefgebieden. ,,Het is eigenlijk wel grappig dat we nu de prijs ontvangen van de Vogelbescherming. Want we doen veel meer dan dat. We zijn bijvoorbeeld ook druk met de dassen. Vroeger had je te maken met verschillende wetten, tegenwoordig is alles samengevoegd tot de Wet Natuurbescherming. We zijn er niet voor een individueel groep plantjes op de stadsmuur, maar voor complete leefgebieden.”

De winnende vereniging, actief van Nijkerk tot Elburg, was en is bijvoorbeeld tegen de uitbreiding van hotel Van der Valk in Harderwijk, ter bescherming van de zwarte specht. En ook rondom het Waterfront is er meegedacht over de natuur en dieren. ,,Soms zie je dat plannen worden aangepast. Onze naam heeft ook wel een preventief effect. Uit voorzorg houden autoriteiten dan met van alles rekening”, aldus Schröder. ,,Het project rondom Van der Valk blijven we in de gaten houden. Daarnaast zijn we de komende periode bezig met de gemeenten Ermelo en Harderwijk over de snelheidsbeperkende maatregelen aan de Zeeweg.”

Certificaat

Ieder jaar worden BirdLife-partnerorganisaties gevraagd om een individu of groep vrijwilligers te nomineren voor de award, de zogeheten Nature’s Heroes. In Nederland is dat de Vogelbescherming. De organisatie heeft de Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV NW-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hiervoor voorgedragen en de nominatie is erkend. Daarom is het woensdagavond tijdens een lezingavond in Harderwijk even feest, als het certificaat aan Schröder wordt overhandigd.

De Natuurbeschermingswerkgroep en de Vogelbeschermingswacht is niet bij iedereen geliefd. ,,Wij doen het niet om te traineren. We selecteren ook echt. Projecten waarvan wij denken dat we een kans maken om het ten goede te keren pakken we aan. Mensen die niets hebben met de natuur, ga je ook niet overtuigen”, zegt Schröder wat laconiek. ,,Maar toch gaat het de goede kant op. Kijk maar naar het klimaat. Er is meer begrip.”

De award is bovenal een erkenning voor het vele vrijwilligerswerk. ,,Het is heel prettig dat dit van een internationale groep komt. Het geeft aan dat het ook wel wordt gewaardeerd door anderen. We voelen ons zeer vereerd”, zegt Schröder. ,,We gaan in ieder geval nog wel door. Want de natuur trekt nog vaak aan het kortste eind.”