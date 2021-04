Niet de eerste botsing aan de Baanweg in Harderwijk, maar deze keer loopt het overleg uit de hand

Auto belandt op zijkant bij ongeluk in Harderwijk

5 april Bij een ongeluk in Harderwijk is een auto op de zijkant terechtgekomen. Twee voertuigen kwamen op de kruising van de Stephensonstraat met de Lorentzstraat met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakte één persoon gewond, die met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. De weg zat enige tijd dicht.