Niet meer stappen tot vier uur in Harderwijk? Twee uur is ook best lekker, 'Maar is dit voor eeuwig?’

Daphne (20) en Corné (19) dachten lekker vroeg te zijn. ,,Maar we zijn alsnog te laat’’, constateren ze als ze tegen half tien aansluiten in de rij voor een van de zaken in de kroeghoek van Harderwijk. Het is vol en ze moeten wachten tot degenen die nog vroeger gingen stappen weer naar buiten komen. Ook in de andere horecazaken viert de gezelligheid al vroeg in de avond hoogtij. Het mag weer. Alle covidbeperkingen zijn opgeheven.