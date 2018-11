Niet schaatsen maar sproeien in Harderwijk

Wetgeving rond evenemen­ten vergt veel van organisato­ren, zegt Harderwijk

15:11 In Harderwijk is altijd wat te doen; jaarlijks worden ongeveer 150 evenementen georganiseerd, gemiddeld drie per week. De regelgeving daaromheen vraagt veel van zowel de gemeente als de organisatoren. Niet alles blijkt even duidelijk te zijn.