Nieuw Harderwijks kindercollege wil werken aan ‘vertrouwen, verbinding en veiligheid’

Het eerste kindercollege van Harderwijk ging in 2019 van start. ,,Vandaag zijn we vier jaar verder en zien we dat het kindercollege steeds meer een plek krijgt in Harderwijk en Hierden”, zegt Burgemeester Harm-Jan van Schaik. ,,Voor kinderen, maar ook voor ons als volwassenen, is het belangrijk dat er een kindercollege is waar de kinderen uit Harderwijk en Hierden hun mening kunnen geven over zaken die hen aangaan. De vorige kindercolleges hebben laten zien dat dit werkt.”