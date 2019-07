Nieuw likje verf op regenboodpad; mét glasparel

Het regenboogpad in Harderwijk ligt er weer fris en stralend bij. De twee keer zes gekleurde banen zijn vanmorgen voorzien van een nieuwe verflaag.

Een deel van de kleuren van het regenboogpad op de Vuldersbrink was vervaagd. Vooral groen, violet en oranje waren nauwelijks meer te zien.

Sopje

Dat had vermoedelijk te maken met de grondige schoonmaakbeurt die begin mei nodig was nadat er met zwarte verf een tekst op was gekliederd. Met een sopje en een hogedrukspuit werden de letters verwijderd.

Of dat de oorzaak is geweest is overigens niet helemaal zeker. De kleuren blauw, rood en geel lagen er behoordelijk versleten maar nog redelijk bij.

Glas

Medewerkers van het wegmarkeringsbedrijf Multiline hebben alles weer bijgewerkt vanmorgen. Om de verflaag te versterken en gladheid zoveel mogelijk te voorkomen wordt tijdens het aanbrengen van de verf glasparel op de klinkers gestrooid.

Glasparel moet ervoor zorgen dat de verflaag sterker is en minder glad.

De kleine pareltjes glas worden ook gebruikt in de witte belijning op asfaltwegen, zodat ze in het donker enigszins oplichten en zichtbaar blijven.