Nieuw musicalgezelschap Harderwijk start met Fiddler on the Roof

De stichting is het eerste musicalgezelschap in de regio, dat mikt op een langdurig bestaan. Eerdere musicalinitiatieven werkten vooral op projectmatige basis. De eerste musical die het nieuwe gezelschap gaat maken wordt de klassieker ‘Fiddler on the Roof’, ook wel ‘Anatevka’ genoemd. De voorstellingen staan gepland voor 24 en 25 april 2020, in Theater Harderwijk. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor audities, die worden gehouden op 18 mei in wijkcentrum De Roef.