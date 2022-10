Nieuw theater in Harderwijk hoeft natuurlijk niet per se op de boulevard

Een rotte kies, noemt hij het. En hij is niet de eerste of de enige die zich nogal negatief uitlaat over deze wat stenige plek in de Harderwijkse binnenstad. Zeker, de winkels en horecazaken op de Vuldersbrink doen het best goed, maar volgens wethouder Wilco Mazier is het tijd voor een forse - noem het theatrale - ingreep.