Nieuw voorstel: Niet alleen een Johan Cruijffpad, maar een hele wijk met sportnamen in Harderwijk

Autokra­kers hacken er op los in Harderwijk

15 oktober In de wijk Drielanden in Harderwijk is de afgelopen dagen weer ingebroken in een aantal auto's. De autokrakers tikken geen ruitje in, maar ‘hacken’ het signaal van de autosleutel die in huis ligt, met apparatuur die door de muur heen kan 'kijken’.