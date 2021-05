Nieuwbouw Randmeer blijft omstreden: ‘Harderwijk is geen Tokio’

Eerste walrussen­trai­ner van Dolfinari­um Harderwijk: ‘Ze horen niet in gevangen­schap te leven’

11 mei Henk Merjenburgh (69) uit Hulshorst, de man die in 1975 de eerste walrussen trainde in het Dolfinarium in Harderwijk, is anders gaan aankijken tegen het leven van walrussen in dierentuinen. ,,Tijden zijn veranderd, walrussen horen niet in gevangenschap te leven”, vindt hij nu.