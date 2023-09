Nieuwe appartementen op voormalig recreatiepark in Harderwijk, om het lawaai van de A28 tegen te houden

Dag van de migraine Migraine op je werk: ‘Ik moest een speech houden, maar was zo misselijk dat ik moest overgeven’

Vandaag is het de Internationale dag van de Migraine. Dat betekent: extra aandacht voor migraine, met name op de werkvloer. Migraine is de op een na grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Maar werkgevers en bedrijfsartsen weten nog altijd weinig over deze hersenziekte, blijkt uit onderzoek. Een betere samenwerking tussen artsen en werkgevers moet daarin verandering brengen.