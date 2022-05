Nieuwe directeur jubilerend Cultuurkust Harderwijk: ‘Iedereen kan zingen’

Extra repareer­ses­sie in De Aanleg Harderwijk

Het Repair Café Harderwijk pakt een oude traditie weer op: vrijdagochtend 29 april wordt een extra repareersessie georganiseerd in De Aanleg, waarbij speciaal aandacht is voor de veiligheid van de rollator, rolstoel of scootmobiel van ouderen. Gekeken wordt onder meer of de remmen wel goed functioneren, of er niet teveel speling zit in handgrepen, of de wielen soepel draaien en of de afstelling wel correct is.

21 april