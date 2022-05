Nieuwe eigenaar restaurant Basiliek juist blij met verliezen van Michelinster: ‘Dit hoopte ik al’

Buschauf­feurs in de regio staken vanaf dinsdag: ‘Fors deel van ritten valt uit’

Reizigers in het oosten van Nederland die gebruikmaken van bijvoorbeeld de streekbussen moeten vanaf aanstaande dinsdag serieus rekening houden met stakingen onder chauffeurs. Twaalf dagen lang, bijna elke dag, wordt op meerdere plekken gestaakt in het streekvervoer. Dinsdag gebeurt dit onder meer in Lelystad, Harderwijk, Dronten, Emmeloord en Zwartsluis.

27 mei