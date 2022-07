Nieuwe gids ‘Rondjes langs de Randmeren’ gepresenteerd in Harderwijk

Inbreker (32) in Harderwijk aangehou­den dankzij scherpe getuige

Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden nadat er een paar dagen eerder was ingebroken bij een woning aan de Krommekamp in Harderwijk. De politie maakte daarbij gebruik van een ‘scherpe getuige’.

20 juni