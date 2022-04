Nieuwe Lidl in Harderwijk gaat maandag open: bloemetje voor eerste honderd klanten

Actie nodig om auto’s te weren in uitgaansge­bied Harderwijk, ‘zet een hek overdwars’

Auto's moeten in elk geval ’s avonds wegblijven uit het uitgaansgebied van Harderwijk, vinden bewoners en ondernemers in dat deel van de binnenstad. Door de Bruggestraat en de Vijhestraat rijden mag niet in de avonduren, maar het gebeurt wel. ,,Zo moeilijk hoeft het niet te zijn, zet een hek neer.’’

11 april