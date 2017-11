Nieuwe lokale partij in politiek Harderwijk

Eerste koopzondag in Harderwijk is een feit

2 november De kogel is door de kerk. De allereerste koopzondag in Harderwijk vindt plaats op zondag 3 december. Met dank aan het dissidente raadslid Joop van der Veere (Gemeentebelang), mogen de winkels in Harderwijk open op de zondagen 3 en 24 december. Omdat alle raadsleden dit keer aanwezig waren en Van der Veere vasthield aan het standpunt dat hij vorige maand tot ieders verrassing in had ingenomen, behaalde de motie van de PvdA een nipte meerderheid (15 tegen 14).