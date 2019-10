Nieuwe stoelen en waardering van de gemeente voor Dorpshuis Hierden

De buurtvereniging in Hierden krijgt van de gemeente Harderwijk 20.000 euro voor nieuwe tafels en stoelen, kleedjes en tuinspullen voor het Dorpshuis. ,,En daar zijn we heel blij mee’’, zegt Peter Hoeve, voorzitter van de buurtvereniging Hierden.

De afgelopen jaren heeft de vereniging zo'n twee ton geïnvesteerd in renovatie en verduurzaming van het Dorpshuis. De provincie deed een duit in het zakje voor de energiebesparende aanpassingen zoals zonnepanelen, andere verlichting en een zuiniger koeling. ,,Dat was ook heel leuk’’, aldus Hoeve. ,,Maar het is een bijdrage, je moet zelf eerst het grootste deel betalen.’’

Geeft niet, want dat krijgen ze in Hierden wel voor elkaar. ,,Maar aan de tafels en stoelen waren we nog niet toegekomen en het meubilair begint wel op te raken. Toen hebben we een aanvraagje gedaan bij de gemeente.’’

Waardering van het college

Het belang van de buurtvereniging en het dorpshuis is duidelijk, stelt het gemeentebestuur in het besluit om de aanvraag te honoreren. Burgemeester Harm-Jan van Schaik en de wethouders hadden daar zelf nog een kijkje genomen en hun waardering uitgesproken voor de inzet van de buurtvereniging en de mensen van het Dorpshuis.

Met hun private en subsidievrije exploitatie van het Dorpshuis is de buurtvereniging - met ruim vierhonderd leden - een voorbeeld voor andere verenigingen, vindt het college. Vandaar de 20.000 euro als eenmalige investeringsbijdrage. Het geld komt uit een potje voor wijkaanpak, bestemd voor bewonersinitiatieven en buurtactiviteiten.

Bij elkaar brengen