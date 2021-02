Nieuwe vaccinatielocaties in Harderwijk en Zutphen, mogelijk ook in Kampen

In de aankomende weken zullen er steeds meer priklocaties openen in Nederland. Ook in Harderwijk en Zutphen kunnen mensen zich binnenkort in hun woonplaats laten vaccineren. In Harderwijk al vanaf donderdag 11 februari, op een nieuwe locatie aan de Strekdam, naast het Dolfinarium. In Zutphen gaat er geprikt worden in beurs- en conferentiecentrum de Hanzehal. In Kampen liggen er ook plannen op tafel voor een priklocatie.