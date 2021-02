Nieuwe vaccinatielocaties in Harderwijk, Zutphen en Lichtenvoorde, mogelijk ook in Kampen

Glimmend goud of matzwart: welke kleur krijgt de leeuwenfon­tein in Harderwijk? ‘Wit marmer is ook heel mooi’

16:26 Als bouwpakket stonden de leeuwen en blote dames afgelopen weken achter hekken in het veld, maar deze week is alles samengevoegd tot de trotse fontein die in Rome niet zou misstaan. Het kunstwerk siert de rotonde in de Groene Zoomweg, op de grens van Harderwijk en Ermelo. Over een kleurtje wordt nog nagedacht.