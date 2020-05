Nieuwe vinding ‘Drijf Bij’ in Harderwijk: afhaalmaaltijd ophalen met de boot

Harderwij­ker: ‘Geef me alsje­blieft mijn hond terug’

4 mei Ronald Scholten (58) uit Harderwijk mist zijn hond Scooby Doo enorm. Vanwege een visuele handicap zit Ronald de hele dag thuis op de bank, waar hij normaal met zijn hond aan het wandelen is. Maar de hond is op last van de burgemeester van Harderwijk in beslag genomen.