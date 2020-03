Nieuwe weekmarkt Harderwijk is sterker dan corona

Lang gewacht en nu gekregen, een heuse weekmarkt in de wijk Drielanden in Harderwijk. Bezoekers en marktlieden maakten vanmorgen een prima start, ondanks de coronaperikelen.

Vooral bij de viskraam van Fish-Nederland is het druk; in de wachtrij staan de mensen keurig op enige afstand van elkaar. Ook bij de kaasboer, de poelier, de notenbar en de loempiakar loopt het lekker door. Over de koopwaar heen bespreken ze de vreugde over de nieuwe markt in combinatie met de zorgen over de corona.

Gok pakt goed uit

Het virus had er bijna toe geleid dat de aangekondigde start van vandaag zou worden uitgesteld. Maar de marktlieden hadden de koppen bij elkaar gestoken en waagden de gok. En dat pakt goed uit, zegt kaasverkoper en een van de aanjagers van deze markt Eric-Jan Mulder. ,,We krijgen allemaal enthousiaste reacties.’’

Hij had er eerlijk gezegd in het begin wel een zwaar hoofd in. Liever hadden hij en de anderen de kramen neergezet aan de andere kant van het winkelcentrum, bij de ingang van de passage waar de meeste mensen langskomen. ,,Daar zit de zuigkracht’’, zoals het hij noemt.

Geen probleem

Maar dat kon om verschillende redenen niet. De kramen staan nu op het parkeerterrein aan de wat rustiger kant van het winkelcentrum. Maar daar hebben de bezoekers helemaal geen problemen mee. Ze zijn veel te blij dat er een markt is. ,,Ik woon hier al vijftien jaar’’, zegt een klant bij Mulder. ,,Hier heb ik lang op gewacht.’’

Het heeft inderdaad enige tijd geduurd, erkent wethouder Bert van Bijsteren. Door de corona is afgezien van een feestelijke happening bij de start van de markt, maar hij maakt wel even een rondje langs de kramen. Ook hij is blij dat het nu zover is. ,,En zo mooi om te zien dat het al meteen lekker druk is.’’

Veel mensen vrij

De corona heeft wat dat betreft geen roet in het eten gegooid. Misschien wel net het tegenovergestelde, denkt een jonge moeder met kind. ,,Veel mensen zijn vrij, de kinderen zijn vrij. Het is juist lekker om even over de markt te lopen en een visje te halen.’’

Of kip natuurlijk, kaas, noten of een loempia. ,,Het is drukken dan ik had verwacht’’, zegt Long Tran uit Zeewolde in de loempiakar. ,,Het is altijd spannend de eerste keer’’, meent poelier Alexander Doppenberg uit Putten, net als Mulder ook al jaren met een vaste plek op de zaterdagmarkt in Harderwijk. ,,Maar de mensen hebben zelf aangegeven dat ze het graag willen. En de mensen zijn enthousiast’’, merkt hij ook.

Hamsteren

En hij merkt dat er ook op de markt wordt gehamsterd. ,,Het vliegt de kraam uit, nergens voor nodig.’’ Niet alleen zijn kip, maar ook de noten van Willy de Graaf van Nuts Specials uit Spakenburg gaan er sneller doorheen dan normaal. ,,Het is erg gezellig hier.’’