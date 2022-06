Nieuwe wethouders van Harderwijk met de billen bloot: Maarten Reckman ligt direct onder vuur

Strijd om Ermelose bezorgpiz­ze­ria gaat verder in de rechtbank

Eerst mocht het niet, daarna weer wel. Maar of de eerder deze maand geopende zaak van New York Pizza aan de Stationsstraat in Ermelo kan blijven, is nog onzeker. De rechter moet er maandag aan te pas komen om te beoordelen of de vergunning van de gemeente voor de horecazaak is voorzien van een goede ‘bodem’.

19 mei