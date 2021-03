Nieuwe zaak in deze tijd? Harderwijks horecastel zet tanden in ’t Huus van Suus

Sadistisch geweld tegen bejaarde man tijdens woningover­val in Harderwijk: eis van zeven jaar

7 maart Sadistisch geweld, zo noemde de officier van justitie de woningoverval in 2016 in een villabuurt in Harderwijk. Een 84-jarige man werd daar midden in de nacht wakker van glasgerinkel. Op de overloop werd hij overweldigd door twee mannen, die met een zaklamp in zijn ogen schenen. Ze sloegen en schopten hem, drukten een mes op de keel, bewerkten hem met een stroomstootwapen, een van hen stond zelfs op zijn borstkas, ze bonden zijn polsen en enkels vast, overgoten hem met water.