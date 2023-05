Nieuws gemist? Vaarseizoen is geopend op Randmeren • Gepensioneerde docent schiet buurman neer na ruzie over voetbal

Verwarring over opvang asielzoe­kers door Putten en Ermelo: ‘Het is ons totaal niet duidelijk’

Gaat Putten samen met buurgemeente Ermelo asielzoekers opvangen? Bij Wij Putten snappen ze er niets meer van. Sowieso bevreemdt het fractievoorzitter Herman Luitjes dat de gemeenteraad hier niet over is bijgepraat. ,,Waar is het college van burgemeester en wethouders mee bezig? Want dat is ons totaal niet duidelijk.’’