Nog één dag zomerkermis in Harderwijk

Wie nog even wil zwieren en zwaaien op de zomerkermis in Harderwijk moet snel zijn, zaterdag is het alweer de laatste dag. Of het een herstart is van een jaarlijkse traditie wordt later bekeken.

De hitte van de afgelopen dagen heeft niet geholpen om het aantal bezoekers omhoog te zwiepen, maar ,,we zijn niet ontevreden’’, zegt Jacob Regter. Hij durfde het samen met zijn broer aan om de zomerkermis na enkele jaren afwezigheid weer terug te brengen in Harderwijk.

Het weer heb je niet in de hand, weet hij. Hitte of hoosbuien komen nu eenmaal voor. Toch was het wel een gok, erkent Regter. ,,Het is niet voor niets dat er een paar jaar geen kermis is geweest.’’

Over wat precies de redenen zijn geweest laat hij zich niet uit; kosten, afstand tot de stad, teruglopende belangstelling, het is allemaal al eens genoemd door zijn voorgangers.

Energie

,,Maar het betekende wel dat kermisexploitanten wat terughoudend waren’’, zegt Regter. ,,We hebben daar best veel energie in moeten steken.’’

En het is toch afwachten. ,,Het gaat om de wisselwerking. Wij willen mensen graag verrassen en een feestje brengen. Maar het gaat ook om de bezoekers van de kermis. Hoe beleven zij dat, hoe gedragen de bezoekers zich? Daar moeten wij dan weer op reageren.’’

Geregeld

Tegelijk moet er ook vooraf veel geregeld en vastgelegd worden in overleg met de gemeente. ,,Kermis is kermis, maar het is ook wel heel complex geworden.’’

Of er volgend jaar weer een zomerkermis is en of hij degene is die het gaat organisaren is nog onzeker. ,,We gaan dat eerst goed evalueren met de gemeente.’’

