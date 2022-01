Nog een paar maanden en bedrijven op Lorentz in Harderwijk hebben weer stroom

Tineke bundelt krachten in Harderwijk: ‘Nee zeggen tegen iemand die thuiszorg nodig heeft, hoeft nu niet meer’

Thuiszorgmedewerkers van verschillende organisaties in Harderwijk gaan samenwerken in een beveiligde groepsapp. Daarmee willen ze voorkomen dat mensen verstoken blijven van hulp. ,,In die groepsapp lossen we het snel op. Weg is het probleem en dat is fantastisch”, jubelt initiatiefnemer Tineke Hoekstra van Buurtzorg.

6 januari