Nog even en het Crescentpark in Harderwijk kan in gebruik worden genomen

Op 15 juli wordt het park opengesteld zodat in de zomervakantie de kinderen alvast lekker kunnen spelen. Het werk is nog niet gedaan; zo komen er na de zomervakantie nog meer speeltoestellen als een trekpontje en een waterpomp en moet de obstacle run nog worden aangelegd.

In de afgelopen maanden is het voormalige weidegebied volledig over de kop gegaan. Er is vooral veel water; dat is noodzakelijk voor een goede afwatering van de woonwijk Drielanden, gelegen tussen de hoger gelegen Veluwe en de laagte van het Wolderwijd. Afhankelijk van de regenval en gewenste waterafvoer zal de vijver in het park soms groter zijn en het eiland - met hondenstrand - wordt dan kleiner.