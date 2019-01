Nog even geduld voor pakketautomaat Harderwijk

De zeven kasten waar 24 uur per dag pakjes in kunnen worden afgeleverd en worden opgehaald komen te staan in of bij de winkelcentra in de wijken Stadsweiden, Drielanden, Frankrijk, Stadsdennen en Tweelingstad en verder aan de Selhorstweg bij Albert Heijn en op de hoek van de Lorentzstraat bij LeenBakker. Mogelijk komen er later nog drie automaten bij, bijvoorbeeld in het Waterfront.