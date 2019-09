Nog geen duidelijkheid over nieuwe sporthal in Harderwijk

poll Discussie over ‘trofeefoto’ politie Harderwijk bij afgepakte auto

7 september De Harderwijkse wijkagent Veli Orkman liet op een foto bij een in beslag genomen auto zijn spierballen zien. Met een grote glimlach erbij: de politie had een notoire verkeersovertreder te pakken gekregen. De discussie over die ‘trofeefoto’ is losgebarsten op sociale media.