Nog geen einde aan slapeloze nachten door herrie A28

Harderwijkse 'koningin van de boulevard' teckel Doris overleden

11 januari De boulevard in Harderwijk is in mineur na het verlies van Doris. De 14-jarige teckel, ongekroonde koningin van de wijde omgeving, is dinsdag naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Reacties uit heel Nederland, en daar buiten, stromen inmiddels binnen.