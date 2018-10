Nog geen zwarte cijfers Dolfinarium; park sluit 2017 af met verlies van ruim twee miljoen euro

Het is het vijfde jaar op rij dat het park afsluit met een miljoenenverlies. Het verlies van 2,1 miljoen dit jaar (boekjaar tot oktober 2017) is minder groot dan het verlies een jaar eerder, toen ruim 2,7 miljoen euro. In 2015 moest het geplaagde park nog een verlies van bijna 4 miljoen slikken, in 2014 was dat 1,2 miljoen en in 2013 3 miljoen.

Slecht weer

,,Het verlies is ook voor ons een tegenvaller, het komt niet overeen met de verwachting die we hadden'', reageert Alex Tiebot, general manager van het park. ,,Er is niet een eenduidige oorzaak voor de achterblijvende bezoekersaantallen aan te wijzen. We hebben flink pech gehad met het weer, maar ook negatieve publiciteit heeft het park niet geholpen.'' De omzet van het park daalde tussen november 2016 en oktober 2017 naar 9,3 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 9,8 miljoen euro.

Om de tegenvallende omzet op te kunnen vangen bracht de directie van het park het personeelsbestand terug van 117 fte naar 113 fte. Daarmee realiseerde het park een kostenbesparing van een half miljoen. Daarnaast gaf de buitenlandse investeerder van het Dolfinarium een extra bijdrage van 2,5 miljoen euro. Zo stijgt het eigen vermogen van het park ten opzichte van een jaar eerder, van 1,5 miljoen in 2016 naar 1,9 miljoen in 2017.

Zwarte cijfers

Ondanks de tegenvallende cijfers in het boekjaar 2017, is Tiebot vol vertrouwen over de cijfers van 2018. ,,In januari verwacht ik de cijfers over dit jaar te kunnen presenteren, en we liggen nog steeds op koers om dit jaar zwarte cijfers te schrijven. In augustus hebben we het waterpark geopend, en daar hebben we zeker van geprofiteerd.'' In een eerder interview met de Stentor in augustus dit jaar, stelde Tiebot dat het park het drukste seizoen sinds jaren beleeft.

Het waterpark, dat met een jaar vertraging, in augustus opende, is vooral gericht op de kleintjes. De komende jaren wordt het stapje voor stapje uitgebreid.

Activisme

Het zeezoogdierenpark kwam de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur te liggen, onder andere door een uitzending van Rambam. Hierin werd het park beschuldigd van circuspraktijken. Ook dierenactivisten namen het park de afgelopen jaren onder vuur.