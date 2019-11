Nog niet vuurwerkvrij in Harderwijk, wel vuurwerkblij

Uitstel van bomenkap voor brandsin­gel langs A28 ‘hoeft geen probleem te zijn’

18 november Het is ‘begrijpelijk’ dat de massale bomenkap langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk is uitgesteld. Zo reageert de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op het besluit van wegbeheerder Rijkswaterstaat. ,,Het is een dossier met veel, soms verschillende belangen, waar we met zijn allen uit moeten komen.”