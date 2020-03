Nog weinig schot in onderzoek ramkraak Harderwijk

Druk op onderzoek terugvorde­ring en boetes bij uitkerin­gen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde

3 maart Hoe zit het nou precies met het inhouden en terugvorderen van uitkeringen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde? De irritatie hierover groeit bij politieke partijen in Harderwijk. Dat fouten zijn gemaakt wordt inmiddels erkend, maar de politiek eist nu volledige openheid: van elke terugvordering moet aangetoond worden of die terecht was, of niet.