Noodkreet uit Veluwse woonboerderij: wie heeft ruimte voor deze kinderen uit Charkov?

Bij een borrel met vrienden op Veluwe komt een leuk refrein omhoog, is dit de nieuwe WK-hit?

‘Lekker in de olie, geen gesjeik, Arabier. Lekker in de olie, geen gesjeik....’ De woorden blijven direct hangen, de melodie ligt lekker in het gehoor. Iets waar Marcel Poelstra en Paul van den Berg uit Ermelo en Harderwijk op rekenen met het WK-liedje dat in een opwelling werd geboren. Mochten ze er iets mee verdienen, gaat de opbrengst naar Amnesty International.

22 november