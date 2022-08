Noodverordening rond woning stikstofminister in Hierden van tafel, maar andere maatregelen blijven

Met video Deze Harderwij­ker (33) had baan als stuntman in Hollywood voor het grijpen, totdat Trump roet in het eten gooide

Hij droomt van een carrière in het Amerikaanse Hollywood, en kwam daar ook al héél dichtbij, maar Sebastiaan van der Wal (33) uit Harderwijk is nu waaghals en professioneel stuntman in sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel. In parkshow Raveleijn haalt hij de meest wilde capriolen uit. ‘Stuntwerk is topsport.’

24 juli