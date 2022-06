Nooit meer vast in de waterplanten dankzij deze nieuwe app

Hoe groot is het probleem?

,,De ergernis is best groot. Het is echt belangrijk voor toeristische aantrekkingskracht dat er lekker gevaren kan worden. Maar waterplanten, en dan met name fonteinkruiden, maken dat al enige jaren op delen van het zuidelijk IJsselmeergebied en de Randmeren onmogelijk. Vandaar dat we met veel partijen deze webapp hebben ontwikkeld. Met bijvoorbeeld Hiswa-Recron, het Watersportverbond, alle havens en Waterrecreatie Nederland proberen we nu zoveel mogelijk watersporters te laten weten dat dit een mooie oplossing is.