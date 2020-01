Nunspeet wil lachgas verbieden tijdens feesten, braderieën en optochten

Oeps, het terughalen van onterecht betaalde uitkerin­gen ‘is er gewoon bij ingescho­ten’ in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde

3 januari Wat gaat er mis bij het terugvorderen van onterecht verstrekte uitkeringen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde? Dat willen de oppositiepartijen in Zeewolde weten van burgemeester en wethouders. Het eerlijke antwoord komt uit Ermelo: ,,Het is er gewoon bij ingeschoten’’.