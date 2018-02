Duimen dat het niet weer gebeurt en de boel goed in de gaten houden. Meer kunnen buurt en gemeente niet doen om te voorkomen dat het voor 3200 euro opgeknapte speelhuisje aan de Weverskamp opnieuw in de hens gaat.

Dat gebeurde twee keer vorig jaar, tot grote frustratie van burgemeester Harm-Jan van Schaik. "Wat bezielt iemand speeltoestellen voor kinderen in brand te steken", twitterde hij na de tweede brand half december. "Ze verpesten hiermee voor veel kinderen uit de buurt het spelplezier." De schade was flink, maar is nu dus hersteld.

Ironisch genoeg zijn vermoedelijk juist jonge vandaaltjes die met vuur experimenteerden de oorzaak, aldus een woordvoerder van de gemeente. "De daders zijn nooit gevonden, maar het is geen locatie die bekendstaat als hangplek of iets dergelijks." Wel is het speeltuintje, gelegen in het voetgangersgebied tussen Minnekamp en Weverskamp, een beetje uit het oog ontrokken van de omgeving.

Oplettendheid