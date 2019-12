Oliebollen verkopen in St Jansdal ziekenhuis voor vakantieschip en fotowand

De jaarlijkse oliebollenverkoop in de hal van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is inmiddels net zo’n traditie geworden als de feestdagen zelf. Met de actie wordt geld ingezameld voor drie goede doelen: de afdelingen geriatrie en spoedeisende hulp van het Harderwijkse ziekenhuis en vakantieschip Prins Willem-Alexander.

Het is alweer de zeventiende keer dat in de centrale hal van ziekenhuis St Jansdal oliebollen, appelkanjers en appelbeignets verkocht voor het goede doel. Zo langzamerhand beginnen de goede doelen op te raken, lacht initiatiefnemer Paul Hulleman, een telg van het bekende Harderwijkse bakkerijgeslacht. ,,Inmiddels hebben we bijna iedereen in de regio wel gehad.’’

De goede doelen moeten iets met zorg te maken hebben. Vorig jaar zamelde Hulleman bijvoorbeeld geld in voor Hospice Jasmijn in Harderwijk. Gedurende de eerste jaren dat de oliebollenactie werd gehouden, waren de opbrengsten bestemd voor ziekenhuizen in Ghana. Maar tegenwoordig zoekt Hulleman, die zelf werkzaam is bij de afdeling logistiek van het St Jansdal, het dichterbij huis. ,,Er zijn in deze regio immers ook zat doelen die het geld goed kunnen gebruiken.

Opknappen

De opbrengst van de oliebollen wordt dit jaar weer verdeeld over drie goede doelen: een huiskamer voor de afdeling geriatrie, een fotowand bij de spoedeisende hulp en vakantieschip Prins Willem-Alexander (PWA), dat vaarvakanties organiseert met zorgorganisaties. ,,Het geld willen we gebruiken voor het opknappen van een van onze salons aan boord’’, vertelt John Vierhouten van de PWA. ,,Dat zijn plekjes op het schip waar dementerende ouderen zich even terug kunnen trekken als het ze even teveel wordt.’’