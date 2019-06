OM: Verdachte Cees B. uit Harderwijk sjoemelde al eerder met biodiesel

Cees B. (51), de van een miljoenenfraude verdachte directeur van Biodiesel Kampen, is in nóg een soortgelijke strafzaak verwikkeld. De Harderwijker staat daarvoor donderdag voor de rechter; het gaat ook in dit geval om fraude en witwassen.

Ook de echtgenote van Cees B., Janine B. (46) en twee medewerkers van Biodiesel Kampen, Kampenaar Jan de M. (54) en Edwin K.S. (52) uit Ermelo, staan donderdag terecht. De rechtbank heeft voor de strafzaak drie dagen uitgetrokken.

Cees B. werd eind april opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar fraude met biobrandstoffen. Volgens het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft B. met zijn Kampense bedrijf, dat gebruikt frituurvet omzet in het milieuvriendelijke biodiesel, de boel jarenlang belazerd.

Miljoenen

Hij zou op grote schaal biodiesel als gecertificeerd 'duurzaam' hebben verkocht en/of aangekocht, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was. Verschillende betrokken bedrijven, in Engeland en België, hebben hiermee waarschijnlijk vele miljoenen euro's verdiend. B. heeft ook een vetverwerkingsbedrijf in België, SAF Recyclage in Maldegem. Ook Jan de M. en Edwin K.S. zijn verdacht in deze zaak.

Justitie en ILT tillen zwaar aan het gesjoemel omdat door deze fraude veel meer van het schadelijke CO2 is uitgestoten dan bekend. Het zou in de jaren 2015 en 2016 om zo'n 400.000 ton CO2 extra uitstoot per jaar gaan, ongeveer 2 procent van de totale uitstoot van het wegverkeer.

Gevangenis

Die fraude is, naar nu blijkt, volgens justitie dus niet de eerste fout van B. De feiten waarvoor het echtpaar B. en de medewerkers terecht staan speelden in 2013 en 2014. Ook het bedrijf zelf, Biodiesel Kampen, wordt vervolgd.