OM wil ‘crivela's’ Harderwijk sneller berechten

Auto's en rennende kinderen blijft slechte combi bij scholen Harderwijk

5 juli Elke morgen weer is het knaldruk op het Biezenplein in Harderwijk, als tientallen ouders hun kinderen brengen bij basisscholen Het Startblok en Wolderweide. Het gaat nu redelijk maar in de herfst wordt het weer chaos, vreest schooldirecteur Maarten Hoekman.