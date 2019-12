Oma uit Harderwijk voor de rechter voor schenden beroepsgeheim na waarschuwen voor zedendelinquent

Het is september 2018, in de kinderrijke nieuwbouwwijk Drielanden in Harderwijk. Reina van Loo (61) heeft even thee gedronken bij haar dochter Manon. De kleinkinderen spelen buiten. Als zorgondernemer Van Loo in haar auto zit om te vertrekken ziet ze opeens een man in een oranje hesje langskomen die folders in brievenbussen drukt. Ze schrikt. Het is een cliënt uit haar vorige werkkring, zorginstelling voor mensen met een beperking, ‘s Heeren Loo. Ze kent hem al jaren als iemand die - stelt Van Loo - zijn seksuele driften niet in bedwang kan houden, zijn impulsen volgt en actief meisjes benadert, óók minderjarige. Begeleiding ziet ze niet. Van Loo aarzelt geen tel en seint haar dochter in. ,,Je moet buiten komen, er loopt hier iemand rond.’’