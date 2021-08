Omstanders helpen politie, winkeldieven aangehouden in Harderwijk: ‘Er werd gebeten en geslagen’

Drama ging door

Eenmaal aangekomen op het politiebureau in Harderwijk, ging het drama volgens Veenstra door. Daarop is besloten de man van het stel over te brengen naar Apeldoorn. ‘Hierbij probeerde hij zichzelf te verwurgen met de gordel en daarom besloten we om hem anders te vervoeren (zie foto)’, schrijft de wijkagent. ‘Na deze poging sloeg de dip toe en hebben we onderweg geen last mee even hem gehad. Bijzondere casus!’