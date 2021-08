Omstanders helpen politie, winkeldieven na achtervolging aangehouden in Harderwijk

15 kilometer per uur in het Waterfront? Harderwijk zegt ‘nee’ tegen wens wijkbewo­ners

30 juli Over lage plantvakken kan gepraat worden, maar 15 kilometer per uur als maximumsnelheid in het Waterfront in Harderwijk gaat ’m niet worden. Daarvoor zouden de woonstraten helemaal over de kop moeten en dat is de gemeente niet van plan. Wijkbewoners kunnen zich later dit jaar wel uitspreken over kleine aanpassingen. ,,Als er onvoldoende draagvlak voor is, blijft de situatie zoals deze nu is.’’